Aizanoi'deki 2 bin yıllık baraj kalıntıları turizme kazandırılacak

"Su çok fazla geldiğinde baraj setinin arkasında bir göl oluşuyordu. Baraj setinin yaklaşık orta kısmında kemerli bir savağı var ve bu savaktan sürekli bir su akışı da söz konusu ayrıca büyük ihtimalle baraj setinin her iki yanından kente giden kanalların olduğunu da düşünüyoruz. Nitekim tam bu noktalardan birinde mermer bir su kanalı bloku tespit ettik."