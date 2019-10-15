TAV Havalimanları ve Groupe ADP tarafından düzenlenen “Airport Startup Day”, Türkiye ve Fransa’dan ulaştırma ve havacılık alanında çalışan girişimleri bir araya getiriyor.

17 Ekim’de etkinliğin Türkiye ayağına katılacak 15 girişim uluslararası jüri tarafından belirlendi. Yine jüri tarafından belirlenen iki şirket, RebelRoam ve Further Network ise 15 Ekim’de Paris’te düzenlenecek etkinliğe katılacak.

Fransa’dan iki şirket de İzmir’e gelecek. Yapılan açıklamaya göre, yolcuların, ziyaretçilerin oyları ve jüri değerlendirmelerine göre dört girişim ödüllendirilecek.

Seçilen girişimler ise ONES Bilişim Teknolojileri, KODECO, AYVOS, BEAD, Bewell Technology, Rent'n Connect, inMapper, SADELABS, Skysens, Delta Smart Technologies, Emse, Xena Vision, Redhorizon, Bagaj ve Canbay Systems olarak sıralanıyor.