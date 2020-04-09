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Kişilerin evlerini günlük veya aylık kiralamalarına olanak sağlayan ABD merkezli girişim Airbnb, koronavirüs salgının dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde yeni bir yatırım aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, yatırımın arkasındaki Silver Lake ve Sixth Street Partners Airbnb'ye 1 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi.

Koronavirüs salgını sebebiyle küresel turizmin dibe vurmasının da etkisiyle şirketin 26 milyar dolarlık değerleme tutarının 18 milyar dolara düştüğü kaydedildi.

Girişime yatırım yapan Silver Lake'in, turizm sektörü normale döndüğünde Airbnb'nin piyasa değerini 40 milyar dolara çıkarma potansiyeli olduğu yönünde görüş beyan ettiği belirtiliyor.

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