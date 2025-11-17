AirAsia X, Kuala Lumpur – İstanbul uçuşlarına başladı

ASEAN (Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği) bölgesinin önde gelen orta ve uzun menzilli düşük maliyetli hava yolu şirketi AirAsia X, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan İstanbul’a ilk direkt uçuşunu gerçekleştirdi.

14 Kasım 2025 tarihinde Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı’ndan yerel saatle 09.35’te kalkan D7 604 sefer sayılı uçak, 16.05’te Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı.

Capital A İcra Kurulu Başkanı Datuk Kamarudin Meranun, yeni hatla ilgili düzenlenen basın toplantısında, “Bu hattın hayata geçirilmesi, AirAsia X’in büyüme stratejisinde cesur ama uzun zamandır beklenen bir adım. Hem Türkiye hem de Malezya, turizm ve iş amaçlı seyahat açısından büyük potansiyel taşıyan güçlü ve dinamik pazarlar. Yeni hat, Güneydoğu Asya ile Avrasya arasındaki ağ bağlantımızı güçlendirirken, uygun fiyatlı uzun menzilli seyahatteki konumumuzu da sağlamlaştırıyor. Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu’nun birçok kentine yönelik uluslararası seyahat talebi artmaya devam ederken, küresel varlığımızı güçlendiren stratejik pazarlara açılmaya ve misafirlerimize, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza daha fazla değer sunmaya odaklanmayı sürdürüyoruz” dedi.

AirAsia X CEO’su Benyamin Ismail ise şunları söyledi: “Kuala Lumpur–İstanbul hattı, AirAsia X misafirlerinin en çok talep ettiği destinasyonlardan biriydi. İstanbul, Batı ile Doğu’nun kesiştiği, tarih, kültür ve ticaret açısından son derece zengin bir kavşak noktası. Yeni başlayan uçuşlarımızla yalnızca yeni bir hat açmıyoruz; aynı zamanda Avrupa ile Güneydoğu Asya arasında önemli bir köprü kuruyoruz. Türkiye, yalnızca geçen yıl 62 milyondan fazla uluslararası ziyaretçi ağırladı. AirAsia’nın 130’dan fazla destinasyona uzanan geniş Fly-Thru bağlantıları sayesinde biz de bu destinasyonu Malezya ve ASEAN bölgesindeki yolcular için daha erişilebilir ve uygun maliyetli hale getirmekten memnuniyet duyuyoruz. Yeni hat aynı zamanda Visit Malaysia 2026 hazırlıkları kapsamında ülkemize yönelik turizm hareketliliğini destekleyen önemli bir adım. Uçuş ağımızı yeniden inşa ederken uzun menzilli düşük maliyetli seyahatteki liderliğimizi güçlendirmeye; daha fazla insanı, daha sık, daha fazla noktaya ulaştırmaya devam ediyoruz.”

Türkiye Cumhuriyeti Malezya Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, hattın iki ülke arasındaki bağlantıyı geliştireceğini ifade ederek, “Bugün, AirAsia X’in katkılarıyla Asya kıtasının iki ucu arasında yeni bir hava bağlantısının daha hayata geçirildiğine tanıklık ediyoruz. Kuala Lumpur ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı arasında kurulan bu yeni bağlantının, Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin gelişimine katkı sağlayacağına ve aynı zamanda küresel ölçekte bağlantısallığın güçlenmesine hizmet edeceğine inanıyorum” dedi.