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'Air'e özel davet

Ben Affleck’in yönettiği 'Air', filminin özel gösterimi Beyoğlu Hope Alkazar’da bir davetle gerçekleştirildi

Giriş: 09.05.2023 - 13:05 | Güncelleme: ABONE OL
'Air'e özel davet
'Air'e özel davet
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Prime Video’nun Amazon Studios, Skydance Sports, Artists Equity ve Mandalay Pictures ortak yapımı olan 'Air', filminin özel gösterimi 8 Mayıs Pazartesi günü Beyoğlu Hope Alkazar’da keyifli bir davetle gerçekleştirildi

İlk kez Ben Affleck’in yönettiği uzun metraj bir filmde baş rolü oynayan Matt Damon’ın yanı sıra Viola Davis, Jason Bateman, Chris Messina, Matthew Maher’ın yer aldığı 'Air', 12 Mayıs Cuma günü Prime Video’da yayınlanacak.

Zeynep Tuğ&ccedil;e Bayat
Zeynep Tuğçe Bayat

8 Mayıs Pazartesi 19.30’da kokteyl ile başlayan filmin özel gösteriminin ardından terasta gerçekleşen after party ile devam eden geceye aralarında Metin Akdülger, Zeynep Tuğçe Bayat, Feride Hilal Akın, Hivda Zizan Alp, Bilge Öztürk, Caner Erdeniz, Doğuş Çabakçor, Aslıhan Karalar, Daren Gerede, Eliz Fındık, Ahmet Aksöz, Cansu Akın’ın da bulunduğu birçok ünlü katıldı.

Feride Hilal Akın
Feride Hilal Akın

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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