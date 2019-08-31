Air Canada'ya 'Fransızca' cezası

31 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kanada'nın ulusal hava yolu şirketi Air Canada, uçaklarında eksik veya yetersiz Fransızca ibare nedeniyle açılan davayı kaybetti.
Şirket, emniyet kemerinin tokasındaki "lift" (kaldırın) yazısının İngilizce olması ve çıkışlardaki "Exit" (Çıkış) sözcüğünün Fransızcasının İngilizcedekinden daha küçük yazılması nedeniyle açılan davada 21,000 Kanada doları (15, 700 ABD doları) ceza ödemeye mahkûm edildi.
Mahkeme ayrıca, şirketin, "dil haklarının" ihlal edildiğini söyleyerek dava açan Michel ve Linda Thibodeau adlı çifte özür mektubu göndermesine de karar verdi.
Thibodeau çifti, 2009 yılındaki bir uçuşta, Fransızca olarak "7-Up" siparişi verdikleri ancak servisi yapan uçuş ekibinin Fransızca konuşmaması nedeniyle kendilerine "Sprite" getirildiğini söyleyerek yine dil haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle dava açmış, Yüksek Mahkeme 2014'te federal mahkemenin tazminat kararını bozmuştu.
Ancak şirket çiftten özür dilemek zorunda kalmıştı.
Ottowa'da görülen son dava ise Thibodeau çiftinin 2016'daki 22 şikayetine dayanıyor.
Çift emniyet kemeri ve 'Exit' yazısıyla ilgili itirazları dışında Montreal uçuşlarındaki İngilizce anonsların Fransızcadakinden daha kapsamlı olduğunu söylüyor.
Ottowa'da görülen davada yargıç Air Canada'nın İngilizce ve Fransızcaya eşit statü sağlayan yasalara aykırı davrandığına hükmetti.
Duruşma sırasında şirket sözcüleri, çiftin yasaları gereğinden fazla katı yorumladığını savunarak, her uçuş öncesinde emniyet kemerlerinin kullanımı ve çıkışlarla ilgili iki dilde anons yapıldığını söyledi.
Şirket karardan sonra yazıları değiştireceğini açıkladı.
Michel Thibodeau, Kanada CBS televizyonuna, kararı memnuniyetle karşıladıklarını gelecekte Air Canada'nın işaretlerinin değişmesini umduklarını söyledi.
Thibodeau "İşaretlerin eşit olmasını istiyoruz" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!