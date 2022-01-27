İHA

Iğdır'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen bir genç, ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Özgür Mahallesi Çakır Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen genç, ailesiyle yaşadığı evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir taraftan da genci dışarı çıkardı. Yangında yaralı ve can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi.