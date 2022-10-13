Bursa'da, ailesiyle tartıştıktan sonra yaşadıkları 2 katlı binayı ateşe veren Rıdvan Ö. gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra bu kez de kayınvalidesinin evini yakmaya çalıştı. Polis ekiplerine uzun süre direnen Rıdvan Ö. yeniden gözaltına alındı.
'SEN 3-4 AY GİT, YAT KAFANI DİNLE'
Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Vatan Mahallesi 1'inci Olcay Sokak'ta meydana geldi. Rıdvan Ö., tartıştığı ailesinin akraba ziyareti için evden ayrılması üzerine 2 katlı binayı ateşe verdi. Binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalleli, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alıp söndürdü. Bu sırada olay yerinden kaçmaya çalışan Rıdvan Ö., mahalleli tarafından yakalanıp polis ekiplerine teslim edildi. Bazı kişiler Rıdvan Ö.'ye tepki gösterip saldırmaya çalıştı. Polis, Rıdvan Ö.'yü kalabalıktan kurtarıp gözaltına aldı. Komşuların haber vermesiyle mahalleye gelen aile üyeleri, evlerinin yandığını görünce fenalık geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Rıdvan Ö., saat 05.00 sıralarında bu kez de Vatan Mahallesi 2'nci Vadi Sokak'taki kayınvalidesinin evine gitti. Buraya sığınan ailesiyle tekrar tartışan Rıdvan Ö. kayınvalidesinin tek katlı müstakil evini de yakmaya çalıştı.
Rıdvan Ö.'yü ikna etmeye çalışan aile durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerine uzun süre direnen Rıdvan Ö. bir kez daha gözaltına alındı. Kayınvalidesi, "Benim 6 çocuğuma sen mi bakacaksın? Benim kocam sabah kalkar, ekmek getirmeye gider. Sen 3-4 ay git, yat kafanı dinle. 2 katlı evi yaktın, mecbur musun bu evi de yakmaya?" diyerek Rıdvan Ö.'ye tepki gösterdi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SABAH DA SÜRDÜ
Rıdvan Ö.'nün emniyetteki işlemleri sürerken, ailesiyle yaşadığı ve dün akşam ateşe verdiği Vatan Mahallesi 1'inci Olcay Sokak'taki 2 katlı binadan sabah 08.00 sıralarında yeniden duman yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına bağlı olarak çelik kapıdan duman çıktığı tespit edilirken, ekipler soğutma çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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