Ailesiyle tartışıp, 7 araca çarptı!

DHA

Olay, 31 Mart'ta, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.T., babası ve ağabeyiyle yaşadığı tartışmanın ardından kendisine ait 34 EOD 448 plakalı otomobile bindi. F.T., önce sokakta park halindeki babası ve ağabeyine ait 2 araca bilerek çarptı ve hasara neden oldu. 5 araca daha çarpan ve bu sırada yaralanan F.T., daha sonra otomobilinden inerek babasını darbetti.

Çevredekilerin araya girmesiyle F.T. ile babası ayrıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.T., hastaneye götürülüp tedaviye alındı, araç sahipleri ise F.T.'den şikayetçi oldu. 7 araca çarptığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan F.T.'nin ehliyetine el koyuldu.