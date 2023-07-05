Ailesinin işlettiği otelin havuzunda ölü bulundu

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesi Gümbet Mahallesi Erguvan Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir otelde meydana gelen olayda, vatandaşlar bir kişiyi otelin havuzunda hareketsiz şekilde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler tarafından havuzun dibinden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız bedenin otel işletmecisinin oğlu Uğur C. (34) olduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Uğur C.'nin cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.