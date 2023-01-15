Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa

Ailesini ölümle tehdit edip evi bastı, polise silah çekince bacağından vuruldu

Beylikdüzü’nde anne ve babasını arayıp ölümle tehdit eden 26 yaşındaki Yusuf E. daha sonra evi bastı. İhbar üzerine gelen polislerden kaçan Yusuf E. bacağından vurularak yakalandı.

Giriş: 15.01.2023 - 10:15 | Güncelleme: ABONE OL
Ailesini ölümle tehdit edip evi bastı, polise silah çekince bacağından vuruldu
İHA

Beylikdüzü’nde ailevi sorunları olan şahıs, anne ve babasının ölümle tehdit edip ev bastı. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerden kaçan şüpheli, polise silah çekince bacağından vurularak yakalandı.

Olay dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Kavaklı mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf E. (26) isimli şahıs babasını telefonla arayıp kavga etti. Ardından “Sizi öldüreceğim” diyerek ev basan şüpheli, apartman önünde taşkınlık çıkardı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisi gören Yusuf E., arabaya atlayıp kaçmaya başladı. Polis ekipleri ile uzun süren kovalamacanın ardından bir sokakta durduruldu. Teslim olmak istemeyen şüpheli, polis ekiplerine silah çekince ortalık karıştı. Uyarılara rağmen silahını bırakmayan şahsı polis ekipleri zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle Yusuf E. hastaneye kaldırıldı. Zanlının çok sayıda suç kaydığı olduğu öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
72 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Yanlışlıkla kendini ve 2 arkadaşını tabancayla vurdu!
Yanlışlıkla kendini ve 2 arkadaşını tabancayla vurdu!
Bağcılar'da apartmanda korkutan yangın
Bağcılar'da apartmanda korkutan yangın
Kayseri'de otomobil takla attı: 3 yaralı
Kayseri'de otomobil takla attı: 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.