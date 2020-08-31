Ailesine destek için dondurmacıda çalışan genç kazandığı üniversiteyle gururlandırdı - BALIKESİR

Erdek Anadolu Lisesi öğrencisi olan Çiftlik, emekli babası Salih Çiftlik'in ameliyat olabilmesi için çektiği krediyi ödemekte güçlük çekmesi üzerine, ailesine maddi katkıda bulunmak için dondurmacıda çalışmaya başladı.Yahya, 60 lirayı bulan yevmiyesiyle üniversiteye hazırlık kitapları alarak, işten artakalan vakitlerde ders çalıştı. Üniversiteye girmek için çok çalışan Yahya Çiftlik, YKS'de başarılı oldu.Başarılı öğrenci, hayalini kurduğu Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne 415 puanla yerleşti.Elde ettiği başarıyla annesi Neşe Çiftlik ve babası Salih Çiftlik'i de gururlandıran Yahya Çiftlik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesine hiçbir zaman yük olmak istemediğini söyledi.Yeni tipi koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1 ay hiç ders çalışamadığını belirten Çiftlik, şöyle konuştu:"İlk başta tamamen ümidi kesmiştik, sonra aklıma babamın kötü durumda olduğu geldi. Bana o kadar emek verip inandılar, beni buraya kadar getirdiler. Son 4 ay kala tüm gücümle çalıştım ve kazandım. Öğretmenlerim hayatımda çığır açtı. Öğretmenlerim bana ilgi göstermeseydi büyük ihtimalle bu noktaya gelemezdim. Mutluyum, çünkü benim hayalim bu bölümü okuyup üniversitede kalmak ve daha yüksek yerlere gelmek. Bu süreçte arkadaşlarımın da bana çok desteği oldu."- "Anne olarak çok gururlandım"Yahya'nın annesi Neşe Çiftlik de oğlunun, kendi çabasıyla istediği üniversiteyi ve bölümü kazandığını dile getirdi.Oğlunun dondurmacıda çalışarak kitaplarını aldığını dile getiren Çiftlik, "Ben de oğluma her zaman destek oldum. Bir anne olarak çok gururlandım. Çalıştı, çabaladı." dedi.Baba Salih Çiftlik ise oğlunun hazırlık döneminde odasına kapandığını ve hiç çıkmadan YKS'ye hazırlandığını anlattı.Oğlunun istediği bölümü kazanmasının kendisini çok gururlandırdığını aktaran Çiftlik, "Oğluma bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İnşallah istediği yere gelir. Allah gönlüne göre versin." ifadelerini kullandı.
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