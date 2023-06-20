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Sinir krizi geçirip, ailesinden 3 kişiyi bıçakladı

Ankara'da, sinir krizi geçirdiği iddia edilen kişi, ailesinden 3 kişiyi bıçakladı. Komşularının ihbarıyla olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü

Giriş: 20.06.2023 - 16:43 | Güncelleme: ABONE OL
Ailesinden 3 kişiyi bıçakladı
AA

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ailesinden 3 kişiyi bıçakla yaralayan zanlı yakalandı.

İddiaya göre, ağabeyinin Oğuzlar Mahallesi 1574. Cadde'deki evinde kalan A.E. (36) sinir krizi geçirdi. A.E., o sırada evde bulunan yeğeni A.E. (25), eşi B.E. (27) ve yengesi S.E.'yi (47) bıçakla yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

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