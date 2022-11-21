Eşi ulaşamadı, zeytin posası havuzunda ölü bulundu

DHA

Antalya'da Ali Osman Akçın (71), bahçesinden topladığı zeytinlerin yağını çıkartmak için geldiği fabrikanın zeytin posa havuzunda ölü bulundu.

Olay, geçen cumartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Ali Osman Akçın, Döşemealtı ilçesinde bulunan bahçesindeki zeytinleri toplayarak yağını sıktırmak için fabrikaya götürdü. Selimiye Mahallesi'nde bulunan zeytinyağı fabrikasına eşi Raşide Akçın ile birlikte zeytinlerini getiren yaşlı adam, sırasını beklemeye başladı.

EŞİ ULAŞAMAYINCA YARDIM İSTEDİ

Saat 13.15 sıralarında fabrikanın çevresinde gezintiye çıkan adam, uzun süre dönmeyince meraklanan eşi Raşide Akçın aramaya çıktı. Telefonunu da arabasında bırakan eşine ulaşamayan kadın, fabrika işletmecilerine durumu bildirdi. Aramalara rağmen yaşlı adama ulaşılamayınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.

CANSIZ BEDENİ HAVUZDA BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uzun süren aramaların ardından Saat 22.00 sıralarında fabrikanın arka kısmında bulunan, yağı sıkılan zeytinlerin posa olarak atıklarının toplandığı havuzda yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

AFAD ekipleri tarafından havuzdan çıkarılan Ali Osman Akçın'ın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen yaşlı adamın yakınları ise gözyaşlarına boğuldu. Morgdaki işlemlerin ardından Akçın, Burdur'un Karamanlı ilçesinde toprağa verildi.

Jandarma olay ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.