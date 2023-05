"KEŞKELERLE BENİ BIRAKTIN"



Eşinin vefatıyla yıkılan Merve Tektaş aile fotoğraflarını paylaşıp duygularını şöyle dile getirdi: Çok özel bir gün 12 Mayıs çok... Öyle bir yürek doğmuş ki yaşamayan anlayamaz, tanımayan bilemez... Ama ben çok şanslıyım ki; O koca yürekli adam benim hayat arkadaşım, kocam, çocuklarımın babası olmuş. Kimse son fotoğraf olduğunu, son yemek olduğunu, son bakış olduğunu bilemeden yaşıyor. Eksik olmak ve tarifi mümkün olmayan boşluğu anlatmak çok zor… İyi ki doğmuşsun benim canım Selçuk'um... Keşkelerle beni bıraktın… Çok zor be Selçuk'um ama Mervoşun seni hiç bırakmayacak, seni çok seviyorum ve her zaman söylüyorum ve söyleyeceğim her şey için çok teşekkür ederim.