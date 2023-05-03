Aileyle kopuk ilişki çocuğu teknoloji kullanımına itiyor!

DHA

İnsanın yaşamını değiştiren, geliştiren ve çok fazla etkisi altına alan teknolojinin bilinçli ve faydalı kullanımı üzerinde durmak amacıyla her yıl Mayıs ayının ilk haftası `Bilişim Haftası´ olarak kutlanıyor. Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin, `Bilişim Haftası´nda Teknoloji Bağımlılığı Farkındalığı´ ve `Ergenlerde Teknoloji Bağımlılığı´ konularında paylaşımlarda bulundu.Özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplumun bilişim teknolojilerinin güvenli ve bilinçli kullanımına teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Elkin, teknolojinin yanlış kullanımında yaşamda çok büyük zorluklara neden olduğunu ve teknoloji bağımlılığı konusunda toplumun bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINDA YAŞANAN BELİRTİLER

Son yıllarda kumar, egzersiz, yeme ve uyuma gibi bazı davranışların da bağımlılık yaptığının savunulduğunu ifade eden Elkin, "Benzer durum; bilgisayar, internet, çevrim içi oyun, tablet ve mobil telefon gibi teknolojik cihazlar ve uygulamalar için de geçerli. Bu teknolojilerin aşırı kullanımı kişilerde teknoloji bağımlılığına yol açabiliyor. Teknoloji bağımlılığında; gözlerde yanma, boyun kaslarında ağrı ve sertleşme, beden duruşunda bozukluk, ellerde uyuşukluk ve halsizlik gibi fiziksel sorunların yanı sıra akademik başarıda düşüş, kişisel problemler, aile ve okul sorunları, zamanı idare etmede başarısızlık, uyku bozuklukları, yemek yememe, aktivitelerde azalma ve internet arkadaşları dışında izolasyon gibi sorunlar yaşanabilir" diye konuştu.

Sözlerine devam eden Elkin, şunları ekledi: "Çocukların istenmeyen ve uygunsuz içeriklere maruz kalması; yetişkinler tarafından fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara yol açacak risk faktörleri ve diğer çocuklar hakkında nefret uyandıran materyaller üretmesi, yayımlaması veya dağıtması gibi risklerin göz önünde bulundurularak, çocukların çevrim içi ortamlarda güvende olmasını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatılması çok önemlidir. Teknoloji bağımlılığı ile yalnızlık duygusu arasında güçlü bir ilişki var. Ergenlerde teknoloji bağımlılığı ile ilgili yapılmış çalışmalar incelendiğinde; ailesi ile ilişkisi yetersiz olan, ailesi ile etkin zaman geçiremeyen, aile içinde iletişim ilgi ve sevgi yetersizliğinin olması, sağlıklı ve güvenli bir ortam sağlanamaması ve aile içinde olan tutarsız davranışlar ergenin teknoloji kullanımına daha çok yönelmesine neden olan risk faktörlerinden sayılabilir."

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