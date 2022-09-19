Ömer'den 79 gündür haber alınamıyor

Adana’da 79 gün önce evinden çıkan ve bir daha dönmeyen 21 yaşındaki Ömer Akdağ’ın ailesi, gelecek mutlu haberi bekliyor. Ömer Akdağ’ın ağabeyi Murat Akdağ, “Bazen telefon geliyor, ‘Kardeşini bulduk gel götür’ diyorlar. Koşarak gidip tutuyorum o kişileri, yüzüne baktığımda hayal kırıklığına uğruyorum" dedi.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi’nde ailesiyle birlikte oturan Ömer Akdağ, geçen 2 Temmuz Cumartesi günü işe gitmek için evden çıktı. Akşam olduğunda eve dönmeyen Ömer Akdağ’ın ağabeyi Murat Akdağ, durumu polise bildirdi.
Aile cep telefonu kullanmayan Ömer Akdağ’a ise bir türlü ulaşamadı. Çalıştığı iş yerine de o gün gelmediği öğrenilen Akdağ’ı polis ekipleri de bulamadı.
PLAKASIZ ARAÇLA KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLDİ
Murat Akdağ, kardeşini bulabilmek için işinden de ayrıldı ve adeta sokak sokak kardeşini aradı. 6 Ağustos tarihinde ise gelen bir telefonda, ‘Kardeşinizi Kabaktepe’de sulama kenarının yanında gördüm. Birisi plakasız beyaz bir araçla kaçırdı’ dedi. Bunun üzerine aile durumu polise bildirdi ancak yapılan incelemelerde yine Akdağ’ın izine rastlanılmadı.
79 gündür kardeşini arayan Murat Akdağ, İhlas Haber Ajansı’na konuştu. Akdağ, gelen her telefonda umutlandığını, ‘Kardeşinizi buldum’ diye arandığını ancak gittiğinde o kişinin kardeşi olmadığını görünce büyük üzüntü yaşadığını söyledi.
"KİMSEDEN ŞÜPHELENMİYORUZ"
Kardeşinden 79 gündür haber alamadığını belirten Murat Akdağ, "2 Temmuz’dan beri kardeşim kayıp. Kardeşimi aramaya çıktığımda Kabaktepe’de izine ulaştım. Görgü tanıdığı da vardı. Ulaştım kendisine ancak görgü tanıdığı korkudan ifade veremeyeceğini söyledi. Gördüğüne göre kardeşim bankta uyuyormuş uyandığı sırada beyaz plakasız bir araç gelip kardeşimi zorla araca bindirip götürmüş. 6 Ağustos’ta bu olay oluyor. Kolu dövmeli kısa boylu biriymiş. Kimseden de şüphelenmiyoruz" diye konuştu.
"KİMSE KIZMAYACAK KORKMASIN GELSİN"
Kardeşinin bulunmasını isteyen Akdağ, "Kardeşim bulunsun ailece perişanız. Annem hasta sürekli ayılıp bayılıyor. Kardeşimi sürekli aradığımdan işi aksattım ve işten de çıkarıldım. Çalışamıyorum da kardeşimin peşindeyim. İçimiz parçalanıyor. Kimseden korkmasın gelsin. Nasıl bir yola düşmüşse de düşsün o benim kardeşimdir. Canım ciğerimdir ben onun uğruna canımı veririm gelsin. Eve de gitmesin ben ona sahip çıkıyorum gelsin. Kimse kızmayacak korkmasın gelsin. Annen baban hepimiz seni bekliyoruz. Her gün ağlıyor uyumuyor sana sadece bunu söylüyorum" diyerek gözyaşı döktü.
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