İHA

Amasya’nın Taşova ilçesi Dereli köyünde doğum sonrası annelerini kaybeden ve öksüz kalan kuzular 2 aydır İmrol ailesi tarafından besleniyor.

Kuzular aile nereye giderlerse onlarda peşlerinden geliyor.

İHA'nın haberine göre biberonla su içen, çatalla karpuz yiyen kuzular adeta onların çocukları gibi. Hiç kimsesi olmadıkları için Garip ve Öksüz ismini koydukları kuzularıyla sadece yatmadan yatmaya ayrılıyorlar.

Kuzuların sahibi 29 yaşındaki Murat İmrol, “İki tane kuzumuz var. Anneleri öldüler bunların doğumdan sonra. Bunlara biz bakmak zorunda kaldık. Biz ne yersek onlarda onu yiyor. Karpuzdur, yumurtadır, salatadır yani hepsini yiyorlar. Sadece yatmadan yatmaya yerlerimiz ayrı. Bizim de ailemizin bir parçası oldu diyeyim yani. birisinin ismi 'Garip' birisinin ismi 'Öksüz' diye koyduk. Çocuk gibi bunlarla ilgileniyoruz” dedi.

58 yaşındaki anne Döndü İmrol “Anası ölünce bunları evlatlık edindik. Evimizde besliyoruz. O da bizimle yiyor. Evimizde bakıyoruz. Anneleri ölünce, 3 tane çocuğum var, onları büyüttüğüm gibi ikisini de büyüteceğim" diye konuştu.