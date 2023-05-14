Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Televizyon

Aile’nin 11. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Aile’nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Aslan’ın büyük bir yıkım yaşadığı tanıtım yeni bölüme olan merakı giderek artırıyor.

Giriş: 14.05.2023 - 01:53 | Güncelleme: ABONE OL
Aile’nin 11. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı!
HABERTURK.COM

Sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyen ‘Aile’ bu hafta da heyecanın ve aksiyonun bir an olsun eksik olmayacağı bir bölümle izleyicilerle buluşacak. Yayınlanan yeni tanıtımda Aslan gözyaşları içinde Devin’e artık eskisi gibi olmadığını söylüyor. Devin’e zarar vermekten korkan Aslan, “Beni terk et!” diyerek onun gitmesini istiyor. Aslan’ın söylediği sözler karşısında Devin’in sarsıldığı görülürken, “Devin sevdiği adamı bırakıp gidebilecek mi?” sorusu akıllara geliyor.

İşte Aile’nin 11. Bölüm 2. Tanıtımı;

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Türker Üner

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hırsızlık şüphelisi, ev sahibine suçüstü yakalandı
Hırsızlık şüphelisi, ev sahibine suçüstü yakalandı
Sahafların duayen ismi son yolculuğuna uğurlandı
Sahafların duayen ismi son yolculuğuna uğurlandı
Esad rejimi Öncüpınar ve Çobanbey sınır geçişlerini 3 ay uzattı
Esad rejimi Öncüpınar ve Çobanbey sınır geçişlerini 3 ay uzattı
Yaşlı adam konuk olduğu evde ölü bulundu
Yaşlı adam konuk olduğu evde ölü bulundu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.