Ailemizin mucitleri iş başında!

Tudem'in okumaya yeni başlayan çocuklar için özel olarak hazırladığı "Küçük Yıldızlar" serisi yeni kitaplarla zenginleşiyor. Serinin yeni kitabı Ailemizin Mucitleri, 7 yaş ve üzerindeki öğrencileri, bilimin ışığında, hem eğlenceli hem de öğretici bir okuma serüvenine çıkarıyor.
Okuma Seviyesi 1 olarak sınıflandırılan bu merak uyandırıcı öykü, hayatı kolaylaştıran icatlarıyla nam salmış bir mucit ile gözü pek yeğeninin başından geçen heyecan verici olayları konu ediniyor. Ailemizin Mucitleri; yetişkinlerin çocukları yeterince ciddiye almadığı ve onlara sorumluluk vermekten kaçındığı gerçeğini, hayallerine ulaşmak için bir an önce büyümek isteyen bir çocuğun gözünden anlatıyor.
Altan'ın mucit halası Suna, bir harika! Hemen her gün kendisi ve başkaları için şaşırtıcı icatlar geliştiriyor. Dünyanın dört bir yanından sürekli yeni siparişler alıyor. Ama bir gün, Oda Toplama Makinesi, Yağmur Yağdırma Makinesi derken, yaratıcı fikirleri bir anda tükeniyor. Acaba icat edilecek bir şey mi kalmadı? Bu, tam da Altan'ın hayalini kurduğu fırsat! Yoksa Altan, ailenin yeni mucidi mi oluyor? Halasına göre bu mesleği yapabilmesi için öncelikle büyümesi gerek.
Peki ya parlak fikirleri? Tabii ki halasına emanet... Durun bir dakika! Suna Halanın çalışma odasından garip sesler yükseliyor! O da nesi? Kimsecikler yok ortada! Yeni icadı üzerinde çalışırken başına bir şey mi geldi? İşte şimdi Altan'ın, mucitliğini gösterme zamanı!
Akıllara durgunluk verecek icatlardan bahsederek çocukları merak etmeye ve araştırmaya yönlendiren kitap, küçükleri yaratıcı düşünmeye ve yeni keşiflerin izini sürmeye çağırıyor.
Ailemizin Mucitleri, son bölümünde yer verdiği muhteşem bulmacalar, harika oyunlar ve sözlük sayfalarıyla, yeni okurlarının kelime dağarcığını zenginleştiriyor, okuduklarını daha iyi anlamalarına ve pekiştirmelerine olanak sağlıyor.
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