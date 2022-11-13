Aileler arasındaki kavgada 3 kişi öldürüldü!

İHA

Batman’da, İkiztepe köyünde akraba iki aile arasında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İHA'nın haberine göre olay Batman'a bağlı İkiztepe köyünde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı.

Silahlı olayda, 3'ü ağır 7 kişi de yaralandı. Durumun 112 Acil Sağlık Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaptığı yaralıları, kentteki hastanelere sevk etti. Tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Şirin Akın, Asker Akın ve Sadık Akın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 yaralının tedavisi devam ediyor. Güvenlik güçleri olay yerinde güvenlik önlemlerini aldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.