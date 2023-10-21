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        Haberler Televizyon ‘Aile’den yeni tanıtım: Burası benim son kalem - Magazin haberleri

        ‘Aile’den yeni tanıtım: Burası benim son kalem

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin heyecanla beklenen yeni bölüm tanıtımı yayınlandı. Son bölümde Aslan'ın Soykan çiftliğini yakmasının ardından yaşanacak gelişmeler merakla bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 09:19 Güncelleme: 21.10.2023 - 09:21
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        "Burası benim son kalem"
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        ‘Aile’nin yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtımda Soykan çiftliğini yakan Aslan’ın “Burası benim son kalem Devin!” sözleri dikkat çekerken, İlyas Koruzade marinayı ele geçirmek için harekete geçiyor.

        Aslan ve İlyas’ın karşı karşıya geldiği anlar heyecanı artırırken, tanıtımın bir başka çarpıcı gelişmesi Devin’in Nedret Soykan’ın elini öpmesi oluyor.

        Diğer tarafta Aslan ve Devin arasındaki aşk savaşı hızla devam ediyor. Aslan Devin’i kıskandırmak için başka bir kadınla konuşurken, ikilinin bölümde neler yaşayacağına dair ilk sinyaller veriliyor.

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        ‘Aile’ dizisinin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor.

        Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        ‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

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        #aile
        #show tv

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
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