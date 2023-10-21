‘Aile’den yeni tanıtım: Burası benim son kalem

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‘Aile’nin yeni bölümünden yayınlanan ilk tanıtımda Soykan çiftliğini yakan Aslan’ın “Burası benim son kalem Devin!” sözleri dikkat çekerken, İlyas Koruzade marinayı ele geçirmek için harekete geçiyor.

Aslan ve İlyas’ın karşı karşıya geldiği anlar heyecanı artırırken, tanıtımın bir başka çarpıcı gelişmesi Devin’in Nedret Soykan’ın elini öpmesi oluyor.

Diğer tarafta Aslan ve Devin arasındaki aşk savaşı hızla devam ediyor. Aslan Devin’i kıskandırmak için başka bir kadınla konuşurken, ikilinin bölümde neler yaşayacağına dair ilk sinyaller veriliyor.

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‘Aile’ dizisinin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!