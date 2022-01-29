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Ailecek izlenebilecek 55 animasyon

Yarıyıl tatilinde çocuğunuzla beraber izleyebileceğiniz filmlerden bir seçki hazırladık. Çocuğunuz filmleri sadece zaman geçirmek için mi izliyor yoksa hayata dair bir şeyler de bulabiliyor mu filmlerde. Ona eşlik etmek, izlerken sorularını cevaplamak, mısır kaselerine ortak çıkmak için işi gücü bırakın, mutlaka yanlarında yerlerinizi ayırtın.

29.01.2022 - 03:55 | Güncelleme: YAŞAM

  • Ernest & Celestine 

    7 yaş ve üzeri

    Film küçük fare Celestine ile ayı Ernest'in dostluk hikayesini işliyor. Fare Celestine, kemirgenlerin hüküm sürdüğü gizli bir yeraltı şehrinde yaşar. Kaldığı yetimhanenin müdürü her gece bütün miniklere bu şehrin dışında kalan bilinmeyen dünyayla ilgili ürkütücü hikayeler anlatmakta, orada korkunç ayıların yaşadığını söylemektedir. Resim yapmayı çok seviyor olsa da diş hekimliği okumaya karar veren Celestine, küçük ayıların düşüp kendi şehrine gelen dişlerini incelemektedir. Bir gün agresif bir ayı ailesinin baskınıyla karşılaşırlar ve uyanıp gözlerini açtığında kendini aç bir ayı olan Ernest'in yanında bulur!

  • Bir Böceğin Yaşamı

    6 yaş ve üzeri 

    Hareketli, rengârenk ve şenlikli bir film ancak böcek fobisi olan çocuklara dikkat edin. Filmdeki bazı böceklerden özellikle çekirgelerden rahatsız olabilirler. Karınca Adası’nda yaşayan ve zor geçecek kışa hazırlanmanın telaşındaki karınca sürüsü çalışkandır. Ancak Hooper isimli kötü kalpli bir çekirgenin önderlik ettiği bir çekirge sürüsü, bu karınca sürüsünden haraç kesmekte ve onların yiyeceklerinin bir kısmına el koymaktadır. Hiçbir zaman savaşmak istemeyen karınca halkı, yaşanan bu duruma karşı başkaldırmak zorunda kalacaktır. İsyan ise Karınca Flik’in liderliğinde cereyan edecektir.

  • Zootropolis: Hayvanlar Şehri

    8 yaş ve üzeri

    Bazı sahnelerde gerilimli detaylar var. Karanlık mekanlarda görünmeyen bir düşmanın yarattığı gerilim sahneleri küçük çocukları ürkütebilir. Zootopia, medenileşmiş ve teknoloji kullanabilen hayvanların bir arada yaşadığı bir şehirde yaşanan ilginç bir polisiye öyküsünü perdeye taşıyor. İyimser Polis Memuru Judy Hopps buraya geldiğinde, büyük ve sert mizaçlı hayvanların olduğu bir yerde polis olmanın hiç de kolay olmadığını fark eder. Kendini ispatlayabilme fırsatını elde edebilmek için, geveze ve numaracı tilki Nick Wilde ile ortak olma pahasına önemli ve gizemli bir olayı çözmeye çalışacaktır. 

  • Yeti Efsanesi

    7 yaş ve üzeri

    Hassas küçük çocuklar bazı sahnelerden üzüntü duyabilir ve endişelenebilir. Yeti Efsanesi, çatısında bulduğu efsanevi yaratık Yeti’yi evine geri götürmek için zorlu bir maceraya atılan Yi ve arkadaşlarının hikayesini konu ediyor. Yi, dünyayı gezme hayali ile yaşayan genç bir kızdır. Genç kızın hayatı, Şangay’daki evlerinin çatısında bir Yeti ile karşılaşmasıyla bambaşka bir hal alır. Evin çatısında yaşayan Yeti ile iletişim kurmaya çalışan Yi, onu evine, ailesinin yanına dönmesine yardımcı olmaya çalışır. Sihirli yaratığın Everest’te yaşadığını anlayan Yi, yakın arkadaşları Jin ve Peng ile birlikte ona ‘Everest’ adını verirler. Yi ve arkadaşları, Everest'i, dünyanın en yüksek noktasında ailesi ile yeniden bir araya getirebilmek için zorlu bir yolculuğa çıkmak için tüm hazırlıklarını yapar. Bu sırada ekip, zengin biri olan Burnish ile zoolog Dr. Zara’nın, Yeti’nin peşinde olduklarını, her yerde onu aradıklarını öğrenir. Yi ve arkadaşları, peşlerine düşen Burnish ve Dr. Zara’dan kurtulup, sevimli dostları Everest’in evine dönmesini sağlayabilecekler midir?

  • Oyunbozan Ralph

    7 yaş ve üzeri

    Atari oyununun bina yıkan 'kötü adamı' rolündeki Ralph, hem yıllardır aynı işi yapmaktan sıkılmış hem de oyunun iyi adamı tamirci 'Felix' gölgesinde kalmaktan bıkmıştır. Bu arada da tüm övgüleri Felix toplar. Ralph artık iyi bir kahraman olmak ister ve diğer video oyunları arasında gidip gelmeye başlar. Fakat oyundan oyuna atlarken yol açtığı bir kaza Sugar Rush oyununu tehlike altında bırakan bir düşmanı serbest bırakır. Şimdi kahraman olma fırsatı onda mıdır? 

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