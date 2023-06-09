İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı Uşak’taki Kadın Konukevi ve Çocuk Evleri Sitesi'nde hizmet alan kadın ve çocuklarımız yedikleri öğle yemeği sonucu gıda zehirlenmesi teşhisi ile hastaneye götürülerek tedavi altına alınmıştı. 9 Haziran Cuma saat 08.00 itibarıyla karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle başvurusu yapan 6 kadın, tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Aynı sağlık sorunları nedeniyle toplam 34 çocuğumuz için de acil birimlerine başvurulmuş olup, 14 çocuğumuz tedavisinin ardından taburcu edilmiş, 20 çocuğumuzun yatışı yapılmıştır. Tedavileri devam eden çocuklarımızın durumları takip edilmektedir" denildi.