Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem bölgelerindeki çocuklara ilişkin yeni açıklama! - Son dakika deprem haberleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan deprem bölgelerindeki çocuklara ilişkin yeni açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimiyle ilgili çalışmalar yaptığına ilişkin iddialara açıklık getirdi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum Bakanlığımızdır" ifadeleri yer aldı

Giriş: 09.02.2023 - 12:11 | Güncelleme: ABONE OL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından deprem bölgelerindeki çocuklara ilişkin yeni açıklama! - Son dakika deprem haberleri
HABERTURK.COM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada uluslararası bir yardım kuruluşunun deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların teslimiyle ilgili çalışmalar yaptığına ilişkin iddialara açıklık getirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önceki duyurularımızda da belirttiğimiz üzere, deprem bölgesinde şu ana kadar ailelerine ulaşılamayan refakatsiz çocuklar konusunda tek yetkili kurum Bakanlığımızdır.

Çocukların Bakanlığımız haricinde herhangi bir kişi ya da kuruma teslim edilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın bu tip paylaşımlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

Deprem Dayanışma Özel Sayfası

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
TCG Sancaktar gemisi İskenderun'da
TCG Sancaktar gemisi İskenderun'da
Enkazdan kurtarılan minik Mira'nın doğum günü kutlandı
Enkazdan kurtarılan minik Mira'nın doğum günü kutlandı
BUDO'nun 12 seferi iptal edildi
BUDO'nun 12 seferi iptal edildi
Depremin bebekleri! Enkaz bölgelerinden mucize haberleri geliyor
Depremin bebekleri! Enkaz bölgelerinden mucize haberleri geliyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.