AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü resmi sitesi üzerinden en fazla 20 tercih yapabilecek olup, ayrıca tercihlerine yerleşememesi halinde 20 tercih dışında boş kalan yerlere tercih dışı sistem tarafından yerleştirmeyi isteyip istemediğini belirtebileceklerdir.

Tercihler sisteme kaydedilip onaylandıktan sonra tercih formunun çıktısı alınarak imzalanacak ve tercihlerinden birine yerleşen adaylar atamaya esas belgeleri ile birlikte teslim edecektir.

Adaylar, başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda sistem tarafından yerleştirilecektir.