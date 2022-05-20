AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sınavı asil olarak kazanan adaylar 20 Mayıs 2022 - 26 Mayıs 2022 (Perşembe günü) (Saat 23:59’ e kadar) tarihleri arasında tercihlerini https://personel.aile.gov.tr/Account/Login?ReturnUrl=%2f internet adresi üzerinden yapabilecekler.

Adaylar, en fazla 20 tercih yapabilecek olup, ayrıca tercihlerine yerleşememesi halinde 20 tercih dışında boş kalan yerlere tercih dışı sistem tarafından yerleştirmeyi isteyip istemediğini belirtebileceklerdir.

Tercihler sisteme kaydedilip onaylandıktan sonra tercih formunun çıktısı alınarak imzalanacak ve tercihlerinden birine yerleşen adaylar atamaya esas belgeleri ile birlikte teslim edecektir.

Adaylar, başarı puanı üstünlüğü esasına göre ve tercihleri doğrultusunda sistem tarafından yerleştirilecektir.