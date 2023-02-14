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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesindeki çocuklarla ilgili olarak genel tabloyu açıkladı. Bakanlık sosyal medya Twitter üzerinden yapılan açıklamada şu verileri paylaştı:

Refakatçisi olmayan 1396, tedavisi devam eden 721 çocuk bulunmaktadır. 167 çocuk tedavisinin ardından kurum bakımına alınmıştır. 508 çocuğumuz kimlik kontrollerinden sonra ailelerine teslim edilmiştir. Kimliği tespit edilen 1114, edilmeyen 282 çocuğumuz bulunmaktadır.





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