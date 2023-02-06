Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Malatya'da engelli bireyler dışarı çıkarıldı' iddialarıyla ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan engelli bireyler dışarı çıkarıldı haberlerle ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada özel bir bakım merkezinde kalmakta olan engelli bireylerin kurum dışına çıkarılmasına ilişkin çıkan haberler ile ilgili yazılı açıklama yaptı

Giriş: 06.02.2023 - 17:56 | Güncelleme: ABONE OL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 'Malatya'da engelli bireyler dışarı çıkarıldı' iddialarıyla ilgili açıklama
HABERTURK.COM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Malatya'da özel bir bakım merkezinde kalan engelli bireylerin kurum dışına çıkarıldı iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahramanmaraş-Elbistan merkezli olarak 13.24’te gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki depremin Malatya’da hissedilmesi sebebiyle deprem esnasında özel bir bakım merkezinde kalmakta olan engelli bireyler bahçeye ve kurum dışına çıkarılmıştır. AFAD ve İl Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı incelemede binanın hasarsız olduğu bilgisinin verilmesi üzerine engelli vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır. Söz konusu özel bakım merkezinde hizmet alan vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamamaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Çatı kaplaması uçtu, 2 otomobilde hasar oluştu
Çatı kaplaması uçtu, 2 otomobilde hasar oluştu
Tarihi yapılar karla kaplandı
Tarihi yapılar karla kaplandı
Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı
Güney Kıbrıs'ta başkanlık seçimleri ikinci tura kaldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.