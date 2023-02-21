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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan depremzede çocuklar hakkında açıklama

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden kurtulan depremzede çocuklar hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamada bulundu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1858 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır." denildi

Giriş: 21.02.2023 - 19:04 | Güncelleme: ABONE OL
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan depremzede çocuklar hakkında açıklama
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli olan depremlerden 11 il etkilendi. Depremlerde enkaz altından çıkarılan depremzede çocuklar hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamada bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın paylaşımında, "Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1858 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. 1314 çocuk ailesine teslim edilmiş, 93 çocuk kuruluş bakımına alınmıştır. 451 çocuğumuzun tedavi süreci takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1645, edilmeyen 213 çocuğumuz bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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