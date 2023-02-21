Kahramanmaraş merkezli olan depremlerden 11 il etkilendi. Depremlerde enkaz altından çıkarılan depremzede çocuklar hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamada bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın paylaşımında, "Enkaz altından çıkarılmış refakatçisi olmayan 1858 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. 1314 çocuk ailesine teslim edilmiş, 93 çocuk kuruluş bakımına alınmıştır. 451 çocuğumuzun tedavi süreci takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1645, edilmeyen 213 çocuğumuz bulunmaktadır." ifadesine yer verildi.

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