DUY İHBAR HATTI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu ve önleyici hizmetlerle ilgili çocukları zararlı içeriklerden korumak, ebeveynleri ve toplumu bilgilendirmek ve vatandaşların çocuklar için zararlı olduğunu düşündüğü içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için Çocuk için Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattını oluşturdu.