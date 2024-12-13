Birçok içerik hakkında işlem yapıldı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı DUY ihbar hattı nedir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, internette çocuklara yönelik zararlı içeriklerin tespiti ve ihbarı için Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattını hayata geçirdi. İhbar hattı sayesinde bu zamana kadar 2 bin 394 içerik hakkında işlem gerçekleştirildi. İşte, DUY web sitesi ve ihbar hattı hakkında detaylar...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları tehlikeli internet içeriklerinden korumak için DUY web sitesi ve ihbar hattını kullanıyor. Çocuk ve ebeveynlere çeşitli rehberlik içeriklerinin sunulduğu ihbar hattına en çok siber zorbalık, akran zorbalığı, dijital bağımlılık, çocuğa yönelik şiddet konuları üzerine başvuru geliyor. Peki, DUY ihbar hattına nasıl ulaşılır? İşte, detaylar...
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DUY İHBAR HATTI NEDİR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu ve önleyici hizmetlerle ilgili çocukları zararlı içeriklerden korumak, ebeveynleri ve toplumu bilgilendirmek ve vatandaşların çocuklar için zararlı olduğunu düşündüğü içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için Çocuk için Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattını oluşturdu.
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DUY HATTINA NASIL ULAŞILIR?
"DUY" internet sitesi (duy.aile.gov.tr) üzerinden ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sayfasından ulaşılabilen "0530 918 11 17" numaralı ihbar hattına WhatsApp ve Bip üzerinden gelen ihbarlar 7 gün 24 saat esasına göre değerlendiriliyor.
Bu şekilde bildirilen tüm içerikler ekipler tarafından titizlikle incelenerek gerekli süreçlerin başlatılması için ilgili birimlere iletiliyor.
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BİRÇOK KURUMLA İŞ BİRLİĞİ YÜRÜTÜLÜYOR
Süreç yönetiminde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile de iş birliği yapılıyor.