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        Haberler Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı ne zaman yapılacak, kadro dağılımı nedir, KPSS şartı var mı?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş 8 bin personel alımı için tarih verdi!

        Geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 8 bin personel alımı yapacağını duyurmuştu. Başvurular 21 Şubat ile 11 Mart arasında tamamlanmıştı. Konu hakkında bir son dakika gelişmesi yaşandı ve Bakan Göktaş, alımların yapılacağı zaman için tarih verdi. İşte, 8 bin personel alımı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 08:27 Güncelleme: 03.04.2024 - 08:29
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı birçok kadroda olmak üzere toplam 8 bin personel alımı yapacağını Şubat ayında duyurmuştu. Merkez ve taşra teşkilatları için verilen iş ilanında KPSS şartı aranmıştı. Başvuru sürecinden sonra Bakan Göktaş'tan alımların ne zaman yapılacağına dair açıklama geldi. İşte, detaylar...

        • 2

          AİLE VE SOSYAL HİZNETLER BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIYOR

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında çalışmak üzere 8 bin personel alacağını Şubat ayında duyurmuştu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişi;

          "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 2’nci maddesine göre, KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle 8000 sözleşmeli personel alınacaktır."

        • 3

          8 BİN PERSONEL ALIMI BAYRAMDAN ÖNCE YAPILACAK

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen aylarda müjdesini verdikleri 8 bin personel alımının Ramazan Bayramı'ndan önce gerçekleştirileceğini bildirdi.

          Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

          "Geçtiğimiz aylarda müjdesini verdiğimiz ve başvurularını aldığımız 8 bin personel alımını bayramdan önce gerçekleştireceğiz. Yeni çalışma arkadaşlarımızı büyük bir heyecanla bekliyor, atamaların hayırlı olmasını diliyorum."

        • 4

          AİLE VE SOSYAL HİZNETLER BAKANLIĞI 8 BİN PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

          Bakanlık'a alınacak 8 bin personel kadrosu şu şekilde;

          Elektrik elektronik, makine- inşaat mühendisi,

          Şehir plancısı,

          Tekniker ve teknisyen,

          Büro ve destek personeli,

          Koruma ve güvenlik görevlisi,

          Aile sosyal destek personeli,

          Sosyal çalışmacı,

          Psikolog,

          Çocuk gelişimcisi,

          Öğretmen,

          Fizyoterapist, hemşire ve diğer sağlık görevlisi,

          Mimar,

          Yurt yönetim personeli alınacak.

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