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        Haberler Gündem Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvurusu başladı mı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu başladı mı, şartları nelerdir?

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 8 bin personel alımı yapıyor. Bakanlık tarafından yapılacak personel alımıyla, deprem bölgesine daha fazla destek sağlanacak ve hizmet kalitesi arttırılmış olacak. Peki, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvurusu başladı mı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?" İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı şartları ve başvuru tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2024 - 23:44 Güncelleme: 25.02.2024 - 23:44
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        • 1

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık bünyesine yapılacak 8 bin sözleşmeli personel alımının, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın alınacağı belirtildi. Sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımları, yayımlanan kılavuz ile netlik kazandı. Peki, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvurusu başladı mı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?" İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı...

        • 2

          AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

          Adaylar, başvurularını 21 Şubat-11 Mart 2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştirecekler.

        • 3

          Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak. Birden fazla bölüm mezunu olan ya da birden fazla pozisyona şartları tutan adaylar sadece bir bölüm veya pozisyon için müracaatta bulunabilecekler.

          BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI GENEL ŞARTLARI

          a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

          b) Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup, bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

        • 5

          c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

          ç) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” şartını sağlıyor olmak.

        • 6

          AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞLAR DAĞILIMI

          Sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımları, başvuru kılavuzu ile belli oldu. Aşağıdaki linkten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadro ve branş dağılımını görüntüleyebilirsiniz.

          AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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