Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlık bünyesine yapılacak 8 bin sözleşmeli personel alımının, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın alınacağı belirtildi. Sözleşmeli personel alımı kadro ve branş dağılımları, yayımlanan kılavuz ile netlik kazandı. Peki, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin personel alımı başvurusu başladı mı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?" İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı...