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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel alımı yapıyor! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurular ne zaman, şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel alımı yapıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merkez teşkilatında çalıştırılmak üzere 145 sözleşmeli personel yapacağını açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımına ilişkin başvuru tarihleri ve şartları adayların gündemini meşgul etmeye başladı. Başvurular Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilebilecek. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel alımı başvuru ekranı...

Giriş: 02.12.2022 - 21:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre yerleştirme yapılarak 145 personel alımı yapıyor. Başvurular; e-Devlet üzerinden, elektronik ortamda alınacak. Peki "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 145 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?" İşte detaylar...

  • BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Başvurular; 19-23 Aralık 2022 tarihleri arasında Bakanlığımızın www.icisleri.gov.tr adresli internet sitesindeki “Duyurular” bölümünde yayımlanacak olan “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

  • AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 145 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

    Başvurular; e-Devlet şifresi ile yapılacaktır. Bu nedenle adayların www.turkiye.gov.tr hesabının bulunması zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi almaları gerekmektedir. Adaylar, e-Devlet şifresini içeren zarfı, PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebileceklerdir.

     

    E-Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linkine erişim sağlandığında, kimlik, öğrenim, askerlik ve YDS bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Profil bilgileri eksik veya hatalı olan adaylar ilgili kurumlarla iletişime geçerek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak zorundadırlar.

    Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile ya da bizzat başvurular kabul edilmeyecek.

     

  • Yükseköğrenim mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri e-Devlet üzerinden Yükseköğretim Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya Yükseköğretim Kurumundan mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların ekleme/düzeltme yapmaları için mezun oldukları üniversitenin ilgili birimleri ile görüşerek YÖKSİS üzerinden bilgilerini güncellettirmeleri zorunludur. Aksi takdirde bu durumda olan adaylar, sınava başvuruda bulunamayacaklardır.

     

    E–Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru”linki aracılığı ile açılan uygulamada yer alan “Kişisel Bilgiler” sayfasında fotoğrafı otomatik gelmeyen adayların, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün https://icisleri.gov.tr/personel internet adresinin “Personel Kimlik Kartı” sekmesinin “Personel Kimlik Kartında Kullanılacak Fotoğraf Standartları” bölümünde yer alan özelliklere uygun olarak çektirilmiş fotoğrafını (600x800 boyutlarında 300 dpi çözünürlükte) pdf ya da jpeg formatında sınav modülüne yüklemeleri zorunludur.

     

  • Başvurusunu tamamlayan ve bilgilerinin doğruluğundan emin olan adayların “Başvurumu Tamamla” butonuna basmaları zorunludur. Aksi takdirde bu işlemi gerçekleştirmeyen adayların başvuruları sisteme kaydedilmeyecek olup, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

     

    Adaylar başvurularını tamamlayıp, “Başvurumu Tamamla” butonuna basıp başvurusunu modüle kaydettikten sonra “Başvurunuz tamamlanmıştır.” uyarısı ekrana gelecek olup, aynı ekranda yer alan “İş Talep Formu İndir” butonuna basarak İş Talep Formunun çıktısını alabilecekleri gibi e- Devlet üzerinden “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığı ile açılan 3/4 uygulamadaki “Başvurularım” sekmesinden de İş Talep Formunun çıktısını istedikleri zaman alabileceklerdir.

     

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