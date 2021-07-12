Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal yardım ödeme miktarlarını açıkladı

Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 Temmuz ayı ödeme döneminde 775 bin yaşlı, 640 bin engelli olmak üzere toplam 1,4 milyonu aşkın vatandaşa aylık ödendiğini belirterek, 2021'deki ödemelerin toplam 13 milyar liraya ulaşmasını beklediklerini ifade etti.
Yaşlı ve engelli aylıklarının memur maaşlarına yapılan zamla artırıldığına işaret eden Yanık, yaşlı aylıklarının 763,67 liradan 828,21 liraya, yüzde 40-69 engelli raporu bulunanların aylıklarının 609,61 liradan 661,13 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu olan vatandaşların aylıklarının da 914,41 liradan 991,69 liraya yükseldiğini bildirdi.
- Temmuzda çocuklar için 170,9 milyon liralık destek sağlandı
Yanık, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını belirtti.
Bakan Yanık, "2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımı aylık 1657,86 liradan 1797,97 liraya çıkarıldı. Ayrıca ağır silikozis hastalarına verilen aylık destek de 1677,45 liradan 1819,22 liraya çıktı." ifadelerini kullandı.
Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) miktarına da değinen Yanık, çocukların öncelikle aile yanında desteklenmesi ilkesini esas aldıklarını, bu doğrultuda ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için SED hizmeti sunulduğunu vurguladı.
"SED hizmetinde çocuk başına yapılan ortalama yardım miktarı 1161 liradan 1259 liraya yükseldi." bilgisini veren Yanık, temmuz ayında SED hizmetiyle çocuklar için 170,9 milyon liralık destek sağlandığını kaydetti.
Bakan Yanık, sosyal hizmet modelleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşları desteklediklerini vurgulayarak, "Böylece vatandaşlarımızın ekonomik ve sosyal hayata eksiksiz katılmasını amaçlıyoruz. Sosyal yardım ödeme miktarlarını artırarak, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza desteklerimizi sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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