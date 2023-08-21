Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan açıklama: 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kalktı mı?
65 yaş üstüne ücretsiz toplu taşımaya yönelik kritik açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Yapılan bu açıklama, "65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kalktı mı, ücretsiz toplu ulaşım devam edecek mi?" Sorularını gündeme getirdi. Hatırlanacağı üzere Burdur ve Aksaray'da 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırılmıştı. İşte 65 yaş üzeri ücretsiz toplu ulaşıma ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımı ilişkin, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için gereken desteği sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Peki, "65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kalktı mı, ücretsiz toplu ulaşım devam edecek mi?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...
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65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, ücretsiz seyahat hakkından yararlanan 65 yaş ve üzeri yaşlılar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların şehir içi toplu taşımada ücretsiz taşınmasının kanunla düzenlendiğini belirtti.
AA'da yer alan habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin 1 Temmuz 2023 itibarıyla yüzde 50 artırıldığını anımsatan Göktaş, şunları kaydetti:
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"Şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir özel deniz yolu ulaşım aracı için yaptığımız ödeme 3 bin 375 liraya, Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma hizmeti veren her bir ulaşım aracı için desteğimiz 4 bin 500 liraya yükseldi. Diğer büyükşehirlerde, şehir içi toplu taşıma aracı için yaptığımız destek 3 bin 375 liraya, büyükşehir belediyesi olmayan illerde şehir içi toplu taşıma aracı için desteğimiz 2 bin 700 liraya yükseltilmiş oldu."
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BUGÜNE KADAR 1 MİLYAR 740 MİLYON LİRA GELİR DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILDI
Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşları ücretsiz olarak taşıyan şehir içi özel halk otobüsü ve deniz ulaşım aracı sahiplerine yapılan aylık gelir desteği ödemelerinin sürdürdüğünü belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
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"Bakanlık olarak ücretsiz seyahat uygulaması kapsamında engelli ve yaşlılarımız için 2015 yılından günümüze kadar 1 milyar 740 milyon lira gelir desteği ödemesi yaptık. Sosyal hizmet anlayışımızı yaşlılarımız, engellilerimiz ve toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırdık. Bakanlık olarak hak temelli anlayışla belirlediğimiz hizmetlerimize başta engelli ve yaşlı vatandaşlarımız olmak üzere her bireyin eşit, tam ve ayrımcılığa uğramadan toplumsal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla devam edeceğiz. Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın şehir içi toplu taşıma imkanlarından ücretsiz bir biçimde yararlanabilmeleri için gereken desteği sürdüreceğiz."
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BURDUR VE AKSARAY'DA 65 YAŞ ÜSTÜ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI
Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk, alınan kararla 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşların minibüslerde ücretsiz taşınmasının son bulacağını açıkladı.
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