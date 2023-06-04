MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?
Mahinur Özdemir Göktaş 7 Kasım 1982 tarihinde Brüksel'de dünyaya geldi.
Üniversite: Université Libre de Bruxelles (ULB), Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Çift anadal bakalorya: Siyasal Bilgiler İktisat ve İşletme Mühendisliği
Master:Université Libre de Bruxelles (ULB), Ekonomi, Siyasal ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi
Aldığı Ödüller: Belçika Kral Leopold Devlet Nişanı (Ekim 2019)
Mesleki Geçmişi ve İş Tecrübesi:
Brüksel Parlamentosu Milletvekili : Mayıs 2009-Mayıs 2019
- Frankofon Parlamentosu üyesi
- Brüksel Parlamentosu Sosyal İşler Komisyonu Başkanı
- Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili
- Çevre ve Enerji Komisyonu Başkanvekili
Brüksel/Schaerbeek Belediyesi Meclis Üyesi : Ekim 2006- Ekim 2018
Centre pour la Citoyenneté et la Participation : Kasım 2006- Kasım 2007
CDH Partisi Araştırma Merkezi- Uzman Eğitimci
Parti Genel Başkanı Madame Joelle Milquet'nin Danışmanı: Ocak 2007- Haziran 2009
Parti Genel Başkanı Madame Joelle Milquet'nin Özel Kalem Müdürü : Ocak 2008- Aralık 2008
Sibelga: Brüksel Gaz ve Elektrik Dağıtım Şirketi : Aralık 2012-Mayıs 2015
Elektrik Birimi Yönetim Kurulu Başkanı
Vivaqua Brüksel Sular İdaresi Genel Kurul Üyesi : Aralık 2012-Mayıs 2018
Evere- Schaerbeek- Saint-Josse Bölgesi Polis Konseyi Üyesi : Aralık 2012- Aralık 2018