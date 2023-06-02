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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim olacak? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim olacak, açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı seçimi sonrasında kesin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler yeni Kabine'nin açıklanacağı tarihe çevrildi. Göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde hangi isimlerin yer alacağı merak konusu oldu. Kabine'de yer alacak yeni bakanlarla ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, "Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim olacak?" sorusunun yanıtı...

Giriş: 02.06.2023 - 10:12 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Seçimler sonrasında göreve başlayacak yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde hangi isimlerin yer alacağı sorgulanıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte, Bakanlar Kurulu yeni kabine listesi ile yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı hakkında merak edilen güncel bilgiler...

  • YENİ KABİNE NE ZAMAN KURULACAK?

    Yeni Kabine'nin ne zaman kurulacağı henüz açıklanmadı. 28. Dönem Milletvekili kesin seçim sonuçlarının Resmi Gazete'de yayımlanırken TBMM İçtüzüğü’ne göre milletvekili seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün olan 2 Haziran 2023 Cuma günü, TBMM Genel Kurulu toplanacak.

  • YENİ BAKANLAR KİMLER OLACAK?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadrolarımızı yenileyeceğiz" açıklamasında bulunurken gözler "Kabine ne zaman değişecek, isimler belli oldu mu?" sorularına çevrildi.

    AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI KİM OLDU?

    Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı henüz açıklanmadı. Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesinde yer alacak isimlerin netleşmesiyle yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı da belli olacak. Yeni Kabine listesi üyelerinin Haziran ayında resmi olarak açıklanması bekleniyor.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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