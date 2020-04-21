Aile ve Çalışma Bakanlığından infaz yasasıyla tahliye edilen kadınlar için özel önlem

21 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 81 ilde Bakanlığa, belediyelere, sivil toplum kuruluşlarına bağlı kadın konukevleri ile Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerinde (ŞÖNİM) Kovid-19 ile mücadele kapsamında bir süre önce ilave tedbirler uygulamaya alındı.
Bu kapsamda, salgının bulaşma riskinin önlenmesi amacıyla, kadın konukevinde kalan ve sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavisi tamamlanıp taburcu edilenler ile ilk defa hizmet alacak şiddet riski bulunan kadınlar ve beraberindeki çocukları için kuruluşta sosyal izolasyonun sağlandığı ayrı birimler oluşturuluyor.
Ayrıca 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet riski olmayan, hakkında sadece barınma yeri sağlanmasına karar verilen kadınlar için de kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerler arasından "Barınma Konaklama Merkezleri" tahsis ediliyor.
Bu merkezlerde en az 14 gün süreyle karantina altında tutulması sağlanan kadınlar ve beraberindeki çocuklar, bu süreç sonunda hastalık belirtisi gösterilmemesi durumunda kuruluşlara alınıyor.
- İnfaz yasası kapsamında tahliye edilen kadınlar için özel önlem
"Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un yürürlüğe girmesinin hemen ardından harekete geçen Bakanlık, tahliye edilip barınma başvurusunda bulunan kadınlar için de önlem aldı.
Kovid-19'un bulaşma riski sebebiyle, bu durumdaki kadınlar ve beraberindeki çocukların ilk inceleme sonucuna göre ihtiyaçlarına uygun sosyal hizmet kuruluşlarına yerleştirilmeleri sağlanıyor.
Yerleştirmelerde, salgın riskine karşı öncelikle gereken sağlık kontrolleri yapılıyor. Bu çalışmalara ilişkin tüm süreçler, Bakanlığın Aile Bilgi Sistemi üzerinden anlık takip ediliyor.
Ayrıca yüksek can güvenliği riski nedeniyle bir ilden başka bir ile nakli yapılan kadınlar ve çocukları, ŞÖNİM ve kadın konukevlerine ilk kez başvuruda bulunanlar ile kuruluşlarda görevli personele il sağlık müdürlükleri iş birliğinde gerekli görüldüğünde Kovid-19 testi yapılıyor.
- Kadın konukevleri de sabit vardiya uygulamasına geçti
Öte yandan huzurevleri gibi yatılı tüm kuruluşlarla birlikte kadın konukevlerinde de Kovid-19 riskine karşı sabit vardiyalı çalışma dönemi başladı.
Kadın konukevi personeli 7, 14 gün gibi periyotlarda kuruluştan dışarı çıkmadan görevini sürdürüyor. Personelin ve hizmet alanların sağlığını korumak amacıyla kuruluşlara düzenli olarak maske, eldiven, dezenfektan gibi malzemelerin temini yapılıyor.
Kadın konukevlerinde aynı zamanda maske yapımı da gerçekleştiriliyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!