Aile şirketleri yurt dışına açılıyor

KPMG’nin Avrupa Aile Şirketleri Derneği (EFB) ile birlikte hazırladığı Avrupa Aile Şirketleri Barometresi’nin 8’incisi yayımlandı. Araştırmaya 27 ülkeden 1.613 ve Türkiye’den 28 aile şirketi yöneticisi katıldı.
Araştırma, Türkiye’deki aile şirketlerinin yüzde 64’ünün son bir yılda yurt dışı faaliyetlerini artırdığını, Avrupalı aile şirketlerinde bu oranının yüzde 37 olduğunu ortaya koydu. Ayrıca araştırmaya Türkiye’den katılan şirketlerin yüzde 19’u önümüzdeki yıl uluslararası genişleme hedefliyor. Avrupalı şirketlerde ise bu oran yüzde 13. Türkiye’deki şirketler, kârlılık koruma oranında da Avrupalı aile şirketlerinin önünde. Türkiye’deki kârlılık koruma oranı yüzde 75 iken, Avrupa’da yüzde 49.
JEOPOLİTİK VE KUR TEHDİT EDİYOR
KP Law Kurucu Ortağı Avukat Onur Küçük, araştırmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede “Avrupa genel ortalamasına göre katılımcıların yüzde 62’si şirketlerinin geleceğine güvenle bakıyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 53,57. Türk aile şirketlerinin yüzde 26’sı önümüzdeki yıl ana iş alanlarında yatırım planlarken, Avrupa’da bu oran yüzde 27. Hem Türkiye’deki şirketler (yüzde 21),hem de Avrupalı şirketler (yüzde 25) için inovasyon ikinci sırada” dedi.
Araştırmadan dikkat çeken satır başları şöyle:
- Avrupa’nın aile şirketleri artan ekonomik ve jeopolitik belirsizliklere rağmen şirketlerinin geleceklerini pozitif olarak değerlendiriyor. Avrupalı katılımcılar için siyasi dengesizlikler yüzde 51, artan vergi oranları yüzde 56, istikrarsız döviz kurları ise yüzde 32 oranında kaygı oluşturuyor.
- Türkiye’ye bakıldığında ise bu oranlar sırayla yüzde 75, yüzde 36 ve yüzde 79. Aile şirketleri geleceğe pozitif baksa da yeni yetenekleri kazanmak konusunda büyük bir rekabet olduğunun farkındalar.
Gelecek nesle devre hazırlar
- Aile şirketleri için en ciddi problemlerden biri olan sonraki kuşağa devir konusunda Türkiye’den elde edilen sonuçlar olumlu. Türkiye’deki şirketlerin yüzde 43’ü yönetimi yeni nesle devre hazır olduğunu belirtirken Avrupa’da bu oran yüzde 27’de kaldı. Avrupa katılımcılarının yüzde 35’i şirketlerinin sahipliğini, yüzde 33’ü işletimini gelecek nesillere transfer etmeyi düşünüyor. Türkiye’de ise bu oranlar sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 30.
Türkiye’de öncelik eğitim
- Son 12 ay içinde Avrupa’nın genelinde katılımcıların yüzde 59’u cirolarının arttığını, yüzde 28’i ise aynı kaldığını belirtti. Türkiye’deki aile şirketlerinin yüzde 68’i artış, yüzde 14,29’u ise bu oranın sabit kaldığını ifade etti.
- Önümüzdeki iki yıl için Avrupalı aile şirketlerinin yüzde 72’si inovasyonun, yüzde 64’ü de eğitimin yüksek öncelik taşıdığını söyledi. Yeni pazarlara açılma konusunda bu oran yüzde 35, ürün ve hizmet çeşitlendirmede ise yüzde 50.
- Türkiye’deki aile şirketlerinin yöneticilerin yüzde 46’sı inovasyon, yüzde 86’sı eğitime öncelik vereceklerini söyledi. Yeni pazarlara açılma konusundaki önceliklendirme yüzde 35, ürün ve hizmet çeşitlendirmede yüzde 50.
- Avrupalı yöneticilerin yüzde 63’ü, en önemli ticari kaygılarının yetenek arayışındaki rekabet olduğunu belirtti. Azalan kârlılık oranından dolayı kaygılananlar yüzde 62 oranında. Türkiye’ye baktığımızda yetenek arayışındaki rekabet kaygısı yüzde 61, düşen karlılık konusundaki kaygı ise yüzde 68.
- Avrupalı şirketlerin yüzde 37’si için sürdürülebilirlik şirket stratejilerinde çok büyük önem taşırken, Türk yöneticilerde bu oran yüzde 32.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!