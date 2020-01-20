Esen, filmin 1970'li yıllarda sevildiğini, bugün de izlenmeye ve sevilmeye devam ettiğini ifade ederek, "O zaman biz Arzu Film ailesi içinde aile gibi yaşadığımız için sıcaklık ve sevgi bağlarımız çok güçlüydü, o da gerçek anlamda filmlere yansıyordu. Tabii bugünün şartlarında bunları yansıtmak çok kolay değil." diye konuştu.

Adile Naşit ve Münir Özkul'un çok değerli olduğunu belirten Esen, "Onlarla oynamaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Özellikle Adile abla ve Münir Özkul gibi ustalarla aynı karenin içinde olmak çok çok başka değerli bir şey benim için." ifadesini kullandı.