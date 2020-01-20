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Yeşilçam'ın 1976 yapımı aile konulu filmi "Aile Şerefi" oyuncuları, yıllar sonra İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği'nin (İKOD) ev sahipliğinde bir araya geldi.
Filmin hayatını kaybeden oyuncularından Adile Naşit, Münir Özkul ve Ayşen Gruda anısına gerçekleştirilen "Yeşilçam'a Saygı" etkinliğine, Itır Esen, Mahmut Cevher, Ahmet Sezerel, Cengiz Nezir ve Eriş Akman katıldı.
Etkinlik alanına filmde kullanılan model klasik araçlarla gelen Yeşilçam oyuncuları, film görselleriyle süslenen araçların önünde fotoğraf çektirdi.
Oyuncu Itır Esen, etkinlik alanında AA muhabirine yaptığı açıklamada "Aile Şerefi" filminin gün geçtikçe değeri artan mücevher gibi bir film olduğunu söyledi.
Filmin hikayesini ve aileye verdiği önemi vurgulayan Esen, Münir Özkul'un filmde "Dokunma evlatlarıma, dokunma aileme, dokunma çocuklarıma." dediğini anımsattı.
Esen, filmin 1970'li yıllarda sevildiğini, bugün de izlenmeye ve sevilmeye devam ettiğini ifade ederek, "O zaman biz Arzu Film ailesi içinde aile gibi yaşadığımız için sıcaklık ve sevgi bağlarımız çok güçlüydü, o da gerçek anlamda filmlere yansıyordu. Tabii bugünün şartlarında bunları yansıtmak çok kolay değil." diye konuştu.
Adile Naşit ve Münir Özkul'un çok değerli olduğunu belirten Esen, "Onlarla oynamaktan çok büyük bir gurur duyuyorum. Özellikle Adile abla ve Münir Özkul gibi ustalarla aynı karenin içinde olmak çok çok başka değerli bir şey benim için." ifadesini kullandı.
Oyuncu Mahmut Cevher ise Aile Şerefi filminin her şeyiyle toplumun kabullendiği, sahiplendiği, hüzünlendiği ve gerçekten keşke böyle bir aile modeli olsa, böyle bir aile içinde yaşasaydık diyebilecekleri bir film olduğunu söyledi.
Cevher, "Ben de bir köy çocuğuyum, oradan yetişme biriyim ben böyle bir ailenin içinde yetiştim, o günler nasip oldu. Tekniğin olmadığı yerde aile daha ön plana çıkıyor, sevgiler belirginleşiyor, insanlar bütünleşiyor. Ama teknik ilerledikçe insanların dünyası da dağılıyor, herkes bireysel yaşamaya başlıyor." değerlendirmesini yaptı.
Çekimlerin yapıldığı Çamlıca'daki evde tüm ekibin 1,5 ay boyunca hep beraber yaşadığını anımsatan Cevher, "Öyle olduk ki gerçekten bir aileymişiz gibi oldu." ifadesini kullandı.
Türkiye'deki yapımların daha çok komedi ağırlıklı olduğunu dile getiren Cevher ,"Kimsenin dramdan haberi yok. İnşallah bir gün bu sorunlarımıza eğilecek filmler de yapılır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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