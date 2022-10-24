90 yaşındaki gelin ile 77 yaşındaki damat nikah masasında

DHA

Avcılar'da sağlık sorunları için gittikleri aile sağlığı merkezinde tanışan 90 yaşındaki Habibe Özdemir ile 77 yaşındaki Muharrem Erdoğan, nikah masasına oturarak hayatlarını birleştirdi. Eşini kaybettikten sonra Cihangir Mahallesi'nde tek başına yaşayan 77 yaşındaki 4 çocuk babası ve PTT emeklisi Muharrem Erdoğan ile aynı mahallede oturup daha önce evlilik yapmayan 90 yaşındaki Habibe Özdemir, 7 yıl önce sağlık sorunları için gittikleri aile sağlığı merkezinde tanıştı.

NİKAH ŞAHİTLERİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ GÖREVLİLERİ OLDU DHA'nın haberine göre görüşmeye başlayan Özdemir ile Erdoğan yaşamlarının kalan bölümünü birlikte geçirmeye karar verdi. Çift, Avcılar Belediyesi'ne başvurarak, evlenmek istediklerini bildirirken, nikahlarını Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin kıymasını istedi. Nikah masasına oturan çiftin nikah şahitliklerini Cihangir Aile Sağlığı Merkezi görevlileri yaptı.

AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI NİKAHLARINI KIYDI Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli yaşlı çiftin nikahlarını kıyarken, evlilik cüzdanını da 90 yaşındaki gelin Habibe Özdemir'e verdi.

"BİRBİRİMİZİ SEVDİK" Habibe Özdemir, evlilik teklifinin kendisinden geldiğini belirterek, "Birbirimizi sevdik. Sevdim, beğendim, oldu" diye konuştu. Avcılar Belediye Başkanı Başkan Hançerli "Bugün çok özel bir nikah kıydık, onlar çok heyecanlı. Onların heyecanı bize de bulaştı" dedi.