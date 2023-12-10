Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Aile'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        'Aile'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'de ekrana gelen 'Aile'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Yeni bölümde; "Aslan ile Devin, Ergun'un ölümüne kimin sebep olduğunu bulabilecek mi?" sorusunun yanıtı merakla bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2023 - 23:18 Güncelleme: 10.12.2023 - 23:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merakla bekleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Aile’nin 12 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

        Hülya ile konuşan Devin, Ergun’un arabasının fren sisteminin bilinçli olarak bozulduğunu söylediği anlar dikkat çekerken, Aslan olayın peşini bırakmayıp adım adım ilerliyor. Yeni bölümde “Aslan ve Devin, Ergun’un ölümüne kimin sebep olduğunu bulabilecek mi?” sorusunun yanıtı merakla bekleniyor.

        ‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ile Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide onlara; Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        REKLAM

        ‘Aile’ yeni bölümüyle 12 Aralık Salı günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

        İşte Aile’nin 24. Bölüm 2. Tanıtımı;

        ÖNERİLEN VİDEO
        #aile
        #show tv
        #serenay sarıkaya
        #kıvanç tatlıtuğ

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kızının düğününden dönerken hayatını kaybetti
        Kızının düğününden dönerken hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Beşiktaş'ın kabus sezonu!
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun karıştığı kazayla ilgili son dakika açıklaması
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Fenerbahçe'den TFF'ye videolu başvuru!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Ankara'da eski koca kan dondurdu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Annesi ve kardeşi heyelanda öldü! Acılı evlat konuştu!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Trabzonspor 3 puanı 3 golle aldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Damat 15 yaş büyük! 13 yaşındaki kız çocuğuna nişan yapıldı!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Anne ile oğlu heyelan altında kalmıştı! Cansız bedenleri bulundu!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        Parken'de yeni destan peşinde!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        İş insanına silahlı saldırının görüntüleri çıktı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji saat verdi! 3 kent için sağanak uyarısı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        ABD'de şiddetli fırtına can aldı!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        "Skuter" bir kez daha gündemde!
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        Sokak köpeğinden terapi köpeği olur mu? Oldu bile! Adı Tina
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        23 yaşındaki Serap çarşafa sarılı bulunmuştu! Katili 10 yıl sonra nasıl yakalandı?
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Galibiyeti Can'lı kutladı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Dakikada 780 dolar kazandı
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        Çin'deki gizemli zatürre vakaları artıyor
        "Türkiye'yi çok özledim"
        "Türkiye'yi çok özledim"
        Habertürk Anasayfa