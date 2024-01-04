'Aile'nin yeni bölümünden duygu dolu ikinci tanıtım!

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‘Aile’nin özgün senaryosundan Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

İşte Aile’nin 27. Bölüm 2. Tanıtımı;

‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!