Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Aile'nin yeni bölümünden duygu dolu ikinci tanıtım!

        'Aile'nin yeni bölümünden duygu dolu ikinci tanıtım!

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Aslan ve Devin'in yüreklere dokunan romantik anlarının ekrana geldiği tanıtımda Aslan, gözyaşları içinde terapiste Devin'i kaybetmekten dolayı duyduğu korkuyu anlatıyor. İzleyicileri derinden etkileyen tanıtım akıllara "Devin yaşayacak mı?" sorusunu getiriyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 01:16 Güncelleme: 04.01.2024 - 01:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Aile'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım!
        ABONE OL
        ABONE OL

        ‘Aile’nin özgün senaryosundan Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        İşte Aile’nin 27. Bölüm 2. Tanıtımı;

        ‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Galibiyetle başladı
        Galibiyetle başladı
        Refakatçisi olmadığı için araca almamıştı
        Refakatçisi olmadığı için araca almamıştı
        ABD İran'daki saldırıyla ilişkisi olmadığını açıkladı
        ABD İran'daki saldırıyla ilişkisi olmadığını açıkladı
        4. kattan otomobilin içine düştü
        4. kattan otomobilin içine düştü
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Milletvekili maaşları belli oldu
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Blinken Türkiye'ye geliyor
        Babası oğlunu öldürdü!
        Babası oğlunu öldürdü!
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        Memurun seyyanen zammı 12.055 TL oldu
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        MHK, Süper Lig hakem kadrosunu açıkladı
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        "Avrupa galalarını terör örgütleri engelledi"
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Aslan'dan Amerika'ya transfer çıkarması!
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Benzin ve motorine ÖTV zammı
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        Gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Sırtımdan para kazanmayın" isyanı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        "Yavaş yavaş kaşınmalar başladı
        Habertürk Anasayfa