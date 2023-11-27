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        Haberler Televizyon Aile'nin yeni bölümünden 2. tanıtım

        Aile'nin yeni bölümünden 2. tanıtım

        Show TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2023 - 00:53 Güncelleme: 27.11.2023 - 00:53
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        Aile'nin yeni bölümünden 2. tanıtım
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        Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Aile’nin Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Aslan’ın uğradığı saldırıdan sonra yeniden ayağa kalkarak Devin’le eski aşık günlerine geri döndüğü tanıtımda Hülya’nın zor anlar yaşadığı görülüyor. Cihan, Hülya’ya Aslan’ın da gideceğini söyleyerek onu daha büyük bir çıkmaza sürüklerken, Hülya’nın fenalaşması akıllara “Hülya Soykan’a ne oldu?” sorusunu getiriyor.

        İşte Aile’nin 22. Bölüm 2. Tanıtımı;

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        ‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor.

        Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        ‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Aile dizisi fragman
        #aile
        #Aile 22. Bölüm 2. Fragmanı

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
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