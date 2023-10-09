'Aile'nin yarın akşam yayınlanacak bölümünden yeni sahne yayınlandı

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‘Aile’ bu hafta temponun giderek yükseleceği heyecan dolu bir bölümle yarın akşam ekrana gelmeye hazırlanıyor. 15. bölümden yayınlanan yeni sahnede Aslan’ın Devin’i bir evde koruma altına aldığı ve dışarı çıkmasına izin vermediği görülüyor. Aslan’ın bu hamlesi karşısında öfkesine hâkim olamayan Devin’in “İkimiz de bu evin içindeyken bu evi yakarım!” sözleri dikkat çekerken, Aslan’ın ne yapacağı merakla bekleniyor.

‘Aile’nin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide onlara Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

'Aile', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!