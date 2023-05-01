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'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV'nin izleyicilerin yoğun ilgisiyle her hafta zirvede yer alan dizisi 'Aile'nin ön izleme sahnesi yayınlandı. İzleyicileri ekran başına kilitleyecek gerilim ve aksiyon dolu yeni bölümde Devin ve Hülya arasındaki mücadele giderek büyüyecek

Giriş: 01.05.2023 - 16:52 | Güncelleme: ABONE OL
'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin Ay Yapım imzalı dizisi ‘Aile’nin yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. İzleyicileri ekran başına kilitleyecek gerilim ve aksiyon dolu yeni bölümde Devin ve Hülya arasındaki mücadele giderek büyüyecek.

'Aile'nin yarın akşam yayınlanacak 9. bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Devin ve Hülya Hanım’ın yemek masasında karşılıklı oturdukları sahnede Hülya Hanım, Devin’e onu Soykanlar’dan yapan şeyin suç ortaklığı olduğunu söyler. Bu durumu kabullenmeyen Devin’e Hülya Hanım, “Ben ailemi korumak için her şeyi yaptım, yapıyorum da sen böyle bir şey yapabilecek misin?” diye sorarak Devin’i büyük bir çıkmazın içinde bırakır.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine; Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

'Aile', yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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