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        Haberler Televizyon 'Aile'nin yarın akşam ekrana gelecek merakla beklenen 27. bölümünden yeni sahne

        "Sevgilim çok az kaldı, sabret"

        SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı 'Aile'nin finaline son 4 bölüm kaldı. Büyük finale geri sayım sürerken, yarın akşam ekrana gelecek merakla beklenen 27. bölümden yeni bir sahne yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 16:34 Güncelleme: 08.01.2024 - 16:35
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        "Sevgilim çok az kaldı, sabret"
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        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile'de hastanede Devin’in başucunda bebekleri için kitap okuyan Aslan’ın “Sevgilim, çok az kaldı, sabret…” sözleri duygu yüklü anlara sahne oluyor. Devin’in ve bebeğinin sağlık durumu ile ilgili merak edilenler yeni bölümde yanıt bulacak.

        ‘Aile’nin özgün senaryosundan Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Musa Uzunlar, Ayda Aksel, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

        ‘Aile’, yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV'de.

        İşte 'Aile’nin 27. Bölümden 2. Yeni Sahne;

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