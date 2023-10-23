'Aile'nin salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden heyecan dolu ikinci tanıtım yayınlandı!

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Aile’nin Salı akşamı ekrana gelecek 17. bölümünden yayınlanan yeni tanıtımda; Aslan’ın Leyla ile ilgili söylediği sözler Hülya’yı öfkelendirirken, Hülya ve Nedret’in birbirine rest çekmesi ikili arasında yaşanacak savaşa dair ilk sinyalleri veriyor.

Aslan, “Ben artık dümeni karanlığa doğru kırıyorum!” diyerek olacaklara dair Devin’i uyarırken, Adana’dan gelen Nedret ve Bedri’nin, Soykanların hayatına hızla dahil oluşu dengeleri nasıl değiştirecek merakla bekleniyor. REKLAM

‘Aile’ dizisinin özgün senaryosunda Hakan Bonomo imzası yer alırken, yönetmenliğini Ahmet Katıksız ve Gökçen Usta üstleniyor. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Selin Şekerci, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

REKLAM ‘Aile’ yeni bölümüyle Salı saat 20.00’de Show TV’de.

İşte Aile’nin 17. Bölüm 2. Tanıtım; https://youtu.be/zw-g3F4Wo0k