Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Televizyon

'Aile'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı

SHOW TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Aile’de aksiyon ve gerilim giderek yükselirken yeni bölümden ikinci tanıtım yayınlandı. 'Soykanlar' için büyük bir tehdit olarak gelen 'İlyas Koruzade’nin 'Soykanlar’ın evine girişi sonrasında yaşanacaklar şimdiden heyecanla bekleniyor

Giriş: 06.05.2023 - 09:54 | Güncelleme: ABONE OL
'Aile'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
'Aile'nin heyecanla beklenen yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

SHOW TV’nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile’nin yeni bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımında 'Devin’in 'Aslan’a “Sence ben 'Soykan' mı oldum?” sorusunu sorması dikkat çekiyor.

'İlyas Koruzade’nin 'Yağmur’a tedirgin edici bakışları gerilimi yükseltirken, 'Seher Hanım’ın 'Devin’e “Hülya” diyerek seslenmesi şaşkınlık yaratıyor. 'Hülya', 'Devin’e 'Cihan’la yaptığı seansları bildiğini söylerken, 'Aslan' ve 'İlyas Koruzade’nin karşı karşıya geldiği anlar heyecanı giderek artırıyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’, yeni bölümüyle salı günü saat 20.00’de SHOW TV'de.

İşte 'Aile’nin 10. bölüm 2. tanıtımı;

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
'Kızılcık Şerbeti' dizisine yeni oyuncu
'Kızılcık Şerbeti' dizisine yeni oyuncu
Sadi Payasalı'ya hain tuzak
Sadi Payasalı'ya hain tuzak
'Maviye Sürgün' yakında SHOW TV'de
'Maviye Sürgün' yakında SHOW TV'de
'Aile' yine birinci oldu
'Aile' yine birinci oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.